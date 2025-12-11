Скидки
«Плохой результат». Хвича Кварацхелия – о матче «ПСЖ» с «Атлетиком»

Комментарии

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

«Мы – «ПСЖ», мы — чемпионы и хотим побеждать в каждой игре. Нас не устраивает ничья, даже если она добыта в гостях. В каждом матче мы стремимся к победе, и ничья — плохой результат для нас», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

На данный момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 13 очков. «Атлетик», в свою очередь находится на 28-м месте, набрав 5 очков.

В 7-м туре общего этапа ЛЧ «ПСЖ» сыграет на выезде с португальским «Спортингом». Матч состоится во вторник, 20 января. Днём позже «Атлетик» встретится в гостях с итальянской «Аталантой».

