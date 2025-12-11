Гаттузо раскрыл, когда мог возглавить клуб РПЛ

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо рассказал, когда мог возглавить команду Мир Российской Премьер-Лиги.

— Тимур Гурцкая звал вас в российский клуб?

— Наверное, пять-шесть лет назад у меня была возможность подписаться с одним из клубов благодаря Тимуру и Марко [Трабукки], — сказал Гаттузо в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки заявил, что «Динамо» интересовалось фигурой Гаттузо и итальянский специалист был заинтересован в продолжении тренерской карьеры в России.

На данный момент Гаттузо возглавляет сборную Италии. В полуфинальном матче плей-офф за право сыграть на чемпионате мира — 2026 итальянская национальная команда примет на своём поле сборную Северной Ирландии, игра пройдёт в Италии 26 марта. Если «синие» добьются победы, то в финале 31 марта им предстоит сразиться с победителем матча Уэльса и Боснии и Герцеговины на выезде.

