Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо высказался о судействе после поражения от «Манчестер Сити» в ЛЧ

Тренер «Реала» Алонсо высказался о судействе после поражения от «Манчестер Сити» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен судейством в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Действия, которые ты видишь… В первом голе они немного держали Куртуа. Ну, эпизоды, которые, с моей точки зрения, можно трактовать иначе. Арбитр увидел это по-своему и это стало решающим. Не знаю, я не успел пересмотреть», — приводит слова Алонсо AS.

После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре команда встретится с «Монако». Встреча состоится в Мадриде 20 января, начало – в 23:00 мск.

Материалы по теме
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android