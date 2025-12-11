Тренер «Реала» Алонсо высказался о судействе после поражения от «Манчестер Сити» в ЛЧ
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен судейством в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
«Действия, которые ты видишь… В первом голе они немного держали Куртуа. Ну, эпизоды, которые, с моей точки зрения, можно трактовать иначе. Арбитр увидел это по-своему и это стало решающим. Не знаю, я не успел пересмотреть», — приводит слова Алонсо AS.
После этой игры «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте в сводной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре команда встретится с «Монако». Встреча состоится в Мадриде 20 января, начало – в 23:00 мск.
