Экс-игрок «Спартака» Мор выбрал символическую сборную осенней части сезона РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал символическую сборную первой части МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

В символическую сборную Эдуарда Мора вошли следующие футболисты: Максим Бориско («Балтика»), Мойзес (ЦСКА), Витор Тормена («Краснодар»), Сергей Варатынов («Балтика»), Педро («Зенит»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Жедсон Фернандеш («Спартак»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив») и Максим Глушенков («Зенит»).

На зимний перерыв лидером чемпионата РПЛ ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).

