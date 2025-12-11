Видеообзор волевой победы «Манчестер Сити» над «Реалом» в ЛЧ с решающим голом Холанда

В ночь с 10 на 11 декабря мск на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании Мадриде завершился матч 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

«Реал» набрал 12 очков в шести матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов седьмое место. «Горожане» с 13 очками в шести играх находятся на четвёртом месте.