Видеообзор волевой победы «Манчестер Сити» над «Реалом» в ЛЧ с решающим голом Холанда

Видеообзор волевой победы «Манчестер Сити» над «Реалом» в ЛЧ с решающим голом Холанда
В ночь с 10 на 11 декабря мск на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании Мадриде завершился матч 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Реал» набрал 12 очков в шести матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов седьмое место. «Горожане» с 13 очками в шести играх находятся на четвёртом месте.

