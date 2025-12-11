Скидки
«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в Мадриде впервые с 2020 года

Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск британский «Манчестер Сити» одержал первую победу над мадридским «Реалом» на поле его домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» с февраля 2020 года. «Горожане» выиграли у «Королевского клуба» со счётом 2:1 в матче 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов, уступая 0:1 по ходу первого тайма.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

После 26 февраля 2020 года, когда «Сити» выиграл в Мадриде с таким же счётом 2:1, и до 10 декабря соперники провели на поле «Реала» четыре очные встречи. Две из них завершились победами «сливочных» — 3:1 в дополнительное время (2:1 в основное) в мае 2022 года и 3:1 в феврале 2025 года, ещё две игры завершились вничью — 1:1 в мае 2023 года и 3:3 в апреле 2024 года.

«Реал» набрал 12 очков в шести матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов седьмое место. «Горожане» с 13 очками в шести играх находятся на четвёртом месте.

