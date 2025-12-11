Статистика Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил одно спасение (0.77 xGoT) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0). Также у голкипера 79% точных передач (22/28). Об этом информирует статистический портал Fotmob.

Матч с «Атлетиком» стал первым для российского футболиста в нынешнем сезоне в составе французского гранда в Лиге чемпионов и вторым во всех турнирах. Оба матча Сафонов завершил «на ноль».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

