«Сухарь» Сафонова — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Атлетиком»

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 0:0.

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу без пропущенных мячей и несколько раз успешно вступил в игру в своей штрафной, предотвратив возможную опасность. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что для Сафонова этот матч стал вторым в нынешнем сезоне. Французский гранд занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе команды Энрике 13 очков после шести туров. Бискайцы располагаются на 28-й строчке с пятью очками.

