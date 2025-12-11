«Сухарь» Сафонова — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Атлетиком»

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 0:0.
Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу без пропущенных мячей и несколько раз успешно вступил в игру в своей штрафной, предотвратив возможную опасность. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Отметим, что для Сафонова этот матч стал вторым в нынешнем сезоне. Французский гранд занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе команды Энрике 13 очков после шести туров. Бискайцы располагаются на 28-й строчке с пятью очками.
