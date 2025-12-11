Эдуард Мор рассказал, кого считает лучшим футболистом РПЛ в осенней части сезона-2025/2026

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос о лучшем игроке осенней части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Эдуард Сперцян. У него великолепная статистика. Он всегда ведёт за собой команду, ещё и в обороне играет. Рядом с ним и Кисляк и Батраков, но Сперцян более фундаментален», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сыграл во всех 18 матчах РПЛ в осенней части сезона-2025/2026, записав на свой счёт восемь забитых мячей и 12 результативных передач. «Быки» набрали 40 очков в 18 играх и возглавляют чемпионскую гонку, опережая на одно очко «Зенит».

