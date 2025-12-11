Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L’Équipe поставил Сафонову за матч с «Атлетиком» 6 баллов. Больше в «ПСЖ» лишь у одного

L’Équipe поставил Сафонову за матч с «Атлетиком» 6 баллов. Больше в «ПСЖ» лишь у одного
Комментарии

Французская спортивная газета L’Équipe оценила в шесть баллов игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Атлетиком» (0:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Более высокую оценку (7) получил только французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери. Столько же, сколько и Матвей (6), за игру получили защитники Вильям Пачо и Нуну Мендеш, а также хавбеки Витинья, Фабиан Руис. Больше всех баллов за игру получил вратарь «Атлетика» Унай Симон.

Напомним, в матче с «Атлетиком» Матвей оставил ворота в неприкосновенности и отметился одним сейвом.

Материалы по теме
Видео
«Сухарь» Сафонова — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Атлетиком»
Статистика Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android