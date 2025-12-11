L’Équipe поставил Сафонову за матч с «Атлетиком» 6 баллов. Больше в «ПСЖ» лишь у одного

Французская спортивная газета L’Équipe оценила в шесть баллов игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Атлетиком» (0:0).

Более высокую оценку (7) получил только французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери. Столько же, сколько и Матвей (6), за игру получили защитники Вильям Пачо и Нуну Мендеш, а также хавбеки Витинья, Фабиан Руис. Больше всех баллов за игру получил вратарь «Атлетика» Унай Симон.

Напомним, в матче с «Атлетиком» Матвей оставил ворота в неприкосновенности и отметился одним сейвом.

