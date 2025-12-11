Сейвы Хайкина — в видеообзоре матча ЛЧ, где «Боруссия» не смогла одолеть «Будё-Глимт»
Поделиться
Дортмундская «Боруссия» и норвежский «Будё-Глимт» сыграли вничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия) и закончилась вничью со счётом 2:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Брандт – 18' 1:1 Алеесами – 42' 2:1 Брандт – 51' 2:2 Хёуге – 75'
В составе хозяев дубль оформил Юлиан Брандт. У гостей отличились Хайтам Алеесами и Йенс Петтер Хёуге. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Немецкая команда занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе команды Нико Ковача 11 очков после шести туров. Она располагается на 28-й строчке с пятью очками. «Будё-Глимт» с тремя очками в пяти играх находится на 32-м месте.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
08:00
-
07:47
-
07:25
-
07:19
-
07:00
-
07:00
-
06:48
-
06:30
-
06:06
-
05:59
-
05:48
-
05:32
-
05:09
-
04:55
-
04:55
-
04:42
-
04:41
-
04:17
-
03:58
-
03:57
-
03:41
-
03:32
-
03:17
-
03:08
-
03:00
-
02:58
-
02:56
-
02:45
-
02:37
-
02:30
-
02:10
-
01:57
-
01:48
-
01:40
-
01:37