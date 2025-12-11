Скидки
Боруссия Д — Будё-Глимт, видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов, счёт 2:2, голы Брандта, сейвы Хайкина, 10 декабря 2025

Сейвы Хайкина — в видеообзоре матча ЛЧ, где «Боруссия» не смогла одолеть «Будё-Глимт»
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» и норвежский «Будё-Глимт» сыграли вничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия) и закончилась вничью со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Брандт – 18'     1:1 Алеесами – 42'     2:1 Брандт – 51'     2:2 Хёуге – 75'    

В составе хозяев дубль оформил Юлиан Брандт. У гостей отличились Хайтам Алеесами и Йенс Петтер Хёуге. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Немецкая команда занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе команды Нико Ковача 11 очков после шести туров. Она располагается на 28-й строчке с пятью очками. «Будё-Глимт» с тремя очками в пяти играх находится на 32-м месте.

