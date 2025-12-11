Сейвы Хайкина — в видеообзоре матча ЛЧ, где «Боруссия» не смогла одолеть «Будё-Глимт»

Дортмундская «Боруссия» и норвежский «Будё-Глимт» сыграли вничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия) и закончилась вничью со счётом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил Юлиан Брандт. У гостей отличились Хайтам Алеесами и Йенс Петтер Хёуге. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Немецкая команда занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе команды Нико Ковача 11 очков после шести туров. Она располагается на 28-й строчке с пятью очками. «Будё-Глимт» с тремя очками в пяти играх находится на 32-м месте.

