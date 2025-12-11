Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор поражения «Карабаха» от «Аякса» в Лиге чемпионов с провальной концовкой

Видеообзор поражения «Карабаха» от «Аякса» в Лиге чемпионов с провальной концовкой
В ночь с 10 на 11 декабря мск на поле стадиона имени Тофика Бахрамова в Баку завершился матч 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и амстердамским «Аяксом». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Дуран – 10'     1:1 Дольберг – 39'     2:1 Силва – 47'     2:2 Глух – 79'     2:3 Гоэи – 83'     2:4 Глух – 90'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

К заключительному отрезку матча «Карабах» выигрывал со счётом 2:1, но после 78-й минуты пропустил три гола.

Клуб из Агдама набрал семь очков в шести матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов 22-е место — в зоне выхода в 1/16 финала. «Аякс» набрал свои первые три очка и покинул последнюю строчку таблицы, поднявшись на 34-е место.

