Видеообзор поражения «Карабаха» от «Аякса» в Лиге чемпионов с провальной концовкой

В ночь с 10 на 11 декабря мск на поле стадиона имени Тофика Бахрамова в Баку завершился матч 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и амстердамским «Аяксом». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 4:2.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

К заключительному отрезку матча «Карабах» выигрывал со счётом 2:1, но после 78-й минуты пропустил три гола.

Клуб из Агдама набрал семь очков в шести матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов 22-е место — в зоне выхода в 1/16 финала. «Аякс» набрал свои первые три очка и покинул последнюю строчку таблицы, поднявшись на 34-е место.