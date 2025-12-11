Холанд отреагировал на отсутствие Мбаппе в составе «Реала» в очном матче ЛЧ с «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мыслями о травмах в составе «Реала», выделив потерю лидера мадридской команды Килиана Мбаппе. Команды сыграли друг с другом в очном матче в рамках 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА, где победу одержали «горожане» со счётом 2:1.

«Мы знали о травмах в составе «Реала». У нас тоже есть потери, но у соперника их больше. Никому не хочется, чтобы игроки получали травмы, однако мы рассчитывали увидеть в игре Килиана Мбаппе — мне хотелось с ним сыграть. Когда такие футболисты отсутствуют, это неприятно, потому что хочется мериться силами с лучшими; это даёт психологический импульс», — приводит слова Холанда издание BBC.

В этой встречи Холанд отметился победным голом, а Мбаппе остался на скамейке запасных из-за плохого самочувствия.

