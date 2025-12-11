Тренер «Ливерпуля» Слот поставил вопрос Салаху на фоне конфликта с игроком

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о конфликте со звёздным нападающим мерсисайдцев Мохамедом Салахом.

«Вы говорите, что все совершают ошибки в жизни… поэтому первое, что должно быть, — считает ли игрок, что он тоже совершил ошибку! Следующий вопрос: должна ли инициатива исходить от меня или от игрока?» — приводит слова Слота журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Главный тренер команды Арне Слот исключил форварда из заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

