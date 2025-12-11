Александр Кержаков рассказал о сорвавшемся переходе в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России, известный по выступлениям за «Зенит», «Динамо» и «Севилью», Александр Кержаков высказался о сорвавшемся переходе в стан «Пари Сен-Жермен» в 2008 году.

— Вы рассказывали, что в 2007 году хотели и могли перейти в «ПСЖ». Насколько вообще реален был этот переход?

— Не в 2007-м, а в 2008-м в начале, когда я ещё играл в «Севилье» и пришёл новый тренер, я стал мало получать игровой практики. И тогда действительно был интерес со стороны парижского клуба. Агент обговорил с ними условия, мне прислали договор. Я дал даже одно интервью на испанском языке для французского спортивного радио в прямом эфире, но потом пришло «Динамо» с более хорошим предложением для меня, и, размыслив, я принял его.

Тогда «Пари Сен-Жермен» находился, по-моему, в трёх позициях от вылета. Это был не тот «ПСЖ», который сейчас. Это «докатарский» «ПСЖ». Они в том сезоне чудом спаслись, там буквально за два тура до конца в домашней игре одержали победу и остались.

— Получается, четыре года вы не дотерпели до прихода катарских инвесторов. Не жалеете сейчас, спустя столько времени, что можно было немножко потерпеть? А сейчас могло бы быть всё иначе.

— Можно говорить всё что угодно, но также можно подумать о том, что, может быть, «ПСЖ» бы не дотерпел меня, если бы я оказался там, до прихода катарских шейхов. Поэтому нет. Всё сложилось как сложилось. Я доволен своей карьерой, а «ПСЖ» доволен тем, как сложилось у них, — сказал Кержаков в эфире «Okko Спорт».

Александр Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Во время тренерской карьеры 43-летний Кержаков уже успел поработать в юношеской сборной России, томской «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате».

Материалы по теме Экс-игрок «Спартака» Мор выбрал символическую сборную осенней части сезона РПЛ

Топ-5 легенд футбола: