Главная Футбол Новости

11 декабря главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ, Кубка НБА, бокс, волейбол, гандбол, Единая лига

«Сухой» матч Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ, «Манчестер Сити» победил «Реал». Главное к утру
Комментарии

«Атлетик» Бильбао и «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе сыграли вничью в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» одержал волевую победу в выездном матче главного еврокубка с мадридским «Реалом», «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Финикс Санз» с разницей в 49 очков и вышла в полуфинал Кубка НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» с Сафоновым и Забарным в составе сыграл вничью с «Атлетиком» в Лиге чемпионов.
  2. «Манчестер Сити» победил «Реал» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
  3. «Оклахома» с разницей в 49 очков разгромила «Финикс». У Гилджес-Александера — 28 очков.
  4. Все российские боксёры вышли в полуфинал ЧМ-2025.
  5. Определились пять участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
  6. 27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Юту» с голом на последней минуте.
  7. Волейболисты «Зенита-Казань» в трёх партиях обыграли «Кузбасс» в рамках мужской Суперлиги.
  8. 22 сейва Игоря Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от сухого поражения в игре с «Чикаго».
  9. «Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 41 очко в матче ЕЛ.
  10. «Арсенал» разгромил «Брюгге» в 6-м туре Лиги чемпионов.
  11. Определились все участники 1/2 финала женского чемпионата мира по гандболу.
