«Сухой» матч Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ, «Манчестер Сити» победил «Реал». Главное к утру
«Атлетик» Бильбао и «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе сыграли вничью в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» одержал волевую победу в выездном матче главного еврокубка с мадридским «Реалом», «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Финикс Санз» с разницей в 49 очков и вышла в полуфинал Кубка НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» с Сафоновым и Забарным в составе сыграл вничью с «Атлетиком» в Лиге чемпионов.
- «Манчестер Сити» победил «Реал» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
- «Оклахома» с разницей в 49 очков разгромила «Финикс». У Гилджес-Александера — 28 очков.
- Все российские боксёры вышли в полуфинал ЧМ-2025.
- Определились пять участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
- 27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Юту» с голом на последней минуте.
- Волейболисты «Зенита-Казань» в трёх партиях обыграли «Кузбасс» в рамках мужской Суперлиги.
- 22 сейва Игоря Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от сухого поражения в игре с «Чикаго».
- «Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 41 очко в матче ЕЛ.
- «Арсенал» разгромил «Брюгге» в 6-м туре Лиги чемпионов.
- Определились все участники 1/2 финала женского чемпионата мира по гандболу.
