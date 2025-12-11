«Сухой» матч Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ, «Манчестер Сити» победил «Реал». Главное к утру

«Атлетик» Бильбао и «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе сыграли вничью в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» одержал волевую победу в выездном матче главного еврокубка с мадридским «Реалом», «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Финикс Санз» с разницей в 49 очков и вышла в полуфинал Кубка НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

