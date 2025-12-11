Хвича Кварацхелия объяснил результат матча «ПСЖ» с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о том, почему парижская команда не смогла взять три очка в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0).

«Было тяжело растягивать оборону соперника. «Атлетик», конечно, хорошо располагался. У нас были ударные позиции, но мы их не использовали лучшим образом. Так что было тяжеловато играть против таких команд. Соперник выстроил плотную оборону. Думаю, что мы должны лучше пользоваться своими шансами», — сказал Кварацхелия в эфире Okko.

На данный момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 13 очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на 28-м месте, набрав 5 очков.

