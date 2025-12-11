Кварацхелия назвал причину, по которой «ПСЖ» не удалось обыграть «Атлетик»

Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о главной сложности, которую испытала французская команда в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0), назвав причину, по которой парижанам не удалось взять три очка.

«Что было сложнее всего сегодня? Я думаю, что забить. Нам этого не удалось сегодня. Реализация подвела. Над нею нужно работать. Это основная причина ничьей сегодня», — сказал Кварацхелия в эфире Okko.

На данный момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 13 очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на 28-м месте, набрав 5 очков.

