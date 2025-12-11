Скидки
«Манчестер Сити» забил «Реалу» в Мадриде в шести матчах подряд

Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск британский «Манчестер Сити» продлил результативную серию в выездных матчах с мадридским «Реалом» до шести матчей. В рамках 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов «горожане» выиграли у «Королевского клуба» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

В последний раз футболисты «Манчестер Сити» не смогли отличиться на поле мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» в мае 2016 года, когда уступили «Реалу» со счётом 0:1. После этого британцы в гостях дважды обыграли «сливочных» со счётом 2:1 (в феврале 2020 года и в декабре 2025 года), дважды результативно сыграли вничью (1:1 в мае 2023 года и 3:3 в апреле 2024 года) и дважды уступили с забитыми мячами (1:3 д.в. (1:2) в мае 2022 года и 1:3 в феврале 2025 года).

«Реал» набрал 12 очков в шести матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов седьмое место. «Горожане» с 13 очками в шести играх находятся на четвёртом месте.

Видео: «Манчестер Сити» объявил о новом контракте с Холандом

