«Манчестер Сити» забил «Реалу» в Мадриде в шести матчах подряд

В ночь с 10 на 11 декабря мск британский «Манчестер Сити» продлил результативную серию в выездных матчах с мадридским «Реалом» до шести матчей. В рамках 6-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов «горожане» выиграли у «Королевского клуба» со счётом 2:1.

В последний раз футболисты «Манчестер Сити» не смогли отличиться на поле мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» в мае 2016 года, когда уступили «Реалу» со счётом 0:1. После этого британцы в гостях дважды обыграли «сливочных» со счётом 2:1 (в феврале 2020 года и в декабре 2025 года), дважды результативно сыграли вничью (1:1 в мае 2023 года и 3:3 в апреле 2024 года) и дважды уступили с забитыми мячами (1:3 д.в. (1:2) в мае 2022 года и 1:3 в феврале 2025 года).

«Реал» набрал 12 очков в шести матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов седьмое место. «Горожане» с 13 очками в шести играх находятся на четвёртом месте.

