Главная Футбол Новости

Расписание матчей 5-го тура общего этапа Лиги конференций сезона—2025/2026 по футболу на 11 декабря

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 11 декабря
Сегодня, 11 декабря, состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 11 декабря (время московское):

20:45. «Ноа» – «Легия»;
20:45. «Университатя» Краков – «Спарта» Прага;
20:45. «Хеккен» – АЕК Ларнака;
20:45. «Шкендия» – «Слован» Братислава;
20:45. «Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»;
20:45. «Самсунспор» – АЕК Афины;
20:45. «Ягеллония» – «Райо Вальекано»;
20:45. «Дрита» – АЗ Алкмар;
20:45. «Фиорентина» – «Динамо» Киев;
23:00. «Шелбурн» – «Кристал Пэлас»;
23:00. «Линкольн» – «Сигма Оломоуц»;
23:00. «Риека» – «Целе»;
23:00. «Лех» Познань – «Майнц»;
23:00. «Рапид» Вена – «Омония»;
23:00. «Хамрун Спартанс» – «Шахтёр»;
23:00. «Ракув» – «Зриньски»;
23:00. «Абердин» – «Страсбург»;
23:00. «КуПС» – «Лозанна».

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира испанский «Бетис» (4:1).

Календарь матчей общего этапа Лиги конференций
Турнирная таблица общего этапа Лиги конференций
