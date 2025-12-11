Тренер «Арсенала» Артета высказался о шестой подряд победе в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:0). Для «Арсенала» эта победа стала шестой подряд в Лиге чемпионов.

«Вечер выдался действительно позитивным, и я думаю, что в Лиге чемпионов очень сложно побеждать на выезде. Мы делали это, несмотря на множество потерь, особенно в линии обороны, и даже утром мы потеряли двух игроков. Мне нравится, как команда отреагировала на это, как коллективно, так и индивидуально. Например, то, что сделал Кристиан Нёргор, говорит о том, насколько он улучшает игру всех нас своим отношением, своей самоотдачей, тем, как он готовится и как умеет выступать. Так что да, в целом очень позитивный вечер», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».