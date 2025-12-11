Скидки
Янг Бойз — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Арсенала» Мадуэке: чувствую, что мы можем выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Арсенала» Мадуэке: чувствую, что мы можем выиграть Лигу чемпионов
Комментарии

Нападающий английского «Арсенала» Нони Мадуэке высказался о победе в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мадуэке – 25'     0:2 Мадуэке – 47'     0:3 Мартинелли – 56'    

«Создавать угрозу — это минимум, который я должен давать своей команде. Ребята должны чувствовать, что что-то может произойти. Забивать голы и быть максимально результативным — следующий уровень, к которому я должен стремиться. Я хочу быть результативным как для своего клуба, так и для своей страны. Думаю, я могу достичь этого уровня, поэтому буду продолжать работать каждый день.

Я чувствую, что мы можем выиграть этот турнир. Есть ощущения, что мы можем выиграть и чемпионат. Это должно быть нашей целью. Сейчас у нас хорошее положение, поэтому будем просто продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Мадуэке официальный сайт УЕФА.

