Нападающий «Арсенала» Мадуэке: чувствую, что мы можем выиграть Лигу чемпионов

Нападающий английского «Арсенала» Нони Мадуэке высказался о победе в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:0).

«Создавать угрозу — это минимум, который я должен давать своей команде. Ребята должны чувствовать, что что-то может произойти. Забивать голы и быть максимально результативным — следующий уровень, к которому я должен стремиться. Я хочу быть результативным как для своего клуба, так и для своей страны. Думаю, я могу достичь этого уровня, поэтому буду продолжать работать каждый день.

Я чувствую, что мы можем выиграть этот турнир. Есть ощущения, что мы можем выиграть и чемпионат. Это должно быть нашей целью. Сейчас у нас хорошее положение, поэтому будем просто продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Мадуэке официальный сайт УЕФА.