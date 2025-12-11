Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета поделился эмоциями от возвращения Жезуса после травмы

Тренер «Арсенала» Артета поделился эмоциями от возвращения Жезуса после травмы
Комментарии

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении нападающего Габриэла Жезуса в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:0). Для «Арсенала» эта победа стала шестой подряд в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мадуэке – 25'     0:2 Мадуэке – 47'     0:3 Мартинелли – 56'    

«Я так рад за него. Думаю, вы видите, как сильно мы все его любим. Это был очень, очень сложный и долгий путь: 11 месяцев он боролся с ещё одной очень серьёзной травмой. И видеть его снова с этой улыбкой, с этой энергией и с этим качеством в его первом выступлении за нас — это действительно впечатляет, и мы все очень рады за него», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
Моуринью убрал Конте, сенсация «Буде» с Хайкиным, «Арсенал» – лучший. Главное в ЛЧ. Видео
Моуринью убрал Конте, сенсация «Буде» с Хайкиным, «Арсенал» – лучший. Главное в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android