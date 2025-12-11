Тренер «Арсенала» Артета поделился эмоциями от возвращения Жезуса после травмы

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении нападающего Габриэла Жезуса в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:0). Для «Арсенала» эта победа стала шестой подряд в Лиге чемпионов.

«Я так рад за него. Думаю, вы видите, как сильно мы все его любим. Это был очень, очень сложный и долгий путь: 11 месяцев он боролся с ещё одной очень серьёзной травмой. И видеть его снова с этой улыбкой, с этой энергией и с этим качеством в его первом выступлении за нас — это действительно впечатляет, и мы все очень рады за него», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».