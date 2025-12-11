Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Генич: мне почему-то кажется, что Гусева оставят в «Динамо»

Российский комментатор Константин Генич высказался о возможной работе Ролана Гусева главным тренером московского «Динамо» на постоянной основе. Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера клуба после ухода Валерия Карпина.

«А мне почему-то кажется, что оставят. То, что «Динамо» сейчас 10-е, в Гусева они в клубе верят, он свой, воспитанник, ему надо набраться того самого опыта, набить шишки. И, учитывая, что уже этот сезон бессмысленный и беспощадный для «Динамо», может быть, до лета они оставят его», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (40).

