«Никто не ушёл в отпуск». Виктор Гончаренко — о 18-м туре РПЛ

Белорусский тренер Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который стал заключительным в 2025 году.

«Вот чем этот тур великолепен, что никто не ушёл в отпуск. Ну можно спорить про «Сочи» и «Крылья», но в целом до этого они там не так хорошо смотрелись. То есть все сыграли. Вот мы же помним, сколько ситуаций, когда там дисквалификации какие-то странные, все домой отпрашиваются, а тут прямо все горели в каждом матче», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам первой части сезона-2025/2026 чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набрав 40 очков.