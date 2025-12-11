Видеообзор матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Пафос»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Ювентус» и «Пафос». Встреча состоялась на стадионе «Альянц» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Испания). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче был открыт на 67-й минуте. Мяч забил полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. Спустя всего шесть минут преимущество хозяев поля удвоил нападающий Джонатан Дэвид.

После этой игры «Ювентус» с девятью очками находится на 17-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Пафос» с шестью очками располагается на 26-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 21 января примет на своём поле «Бенфику», «Пафос» в тот же день сыграет на выезде с «Челси».