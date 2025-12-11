Скидки
Бубнов: для Клоппа «Реал» — это что-то с чем-то, совсем не «Ливерпуль», при всём уважении

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о последних слухах, связывающих бывшего главного тренера «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа с работой в мадридском «Реале». Сейчас «сливочных» возглавляет Хаби Алонсо. Ранее появилась информация, что испанского специалиста могут отправить в отставку на фоне неудовлетворительных результатов.

«Для Зидана «Реал» — это пройденный этап. У него сейчас… Он сейчас с чистого листа, в сборной никогда не работал, да? Клопп тоже в сборной не работал, но для него «Реал» — это что-то с чем-то. Правильно? Это не «Ливерпуль», при всём уважении к «Ливерпулю».

Если он «Ливерпуль» смог поднять до таких высот, то в «Реале» ему будет значительно легче. И даже не то что легче, интереснее просто», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

