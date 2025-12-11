Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Генич: Акинфеева мы можем обвинить? Мне кажется, гол Батчи прям его

Генич: Акинфеева мы можем обвинить? Мне кажется, гол Батчи прям его
Российский комментатор Константин Генич высказался об игре голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». ЦСКА на выезде проиграл со счётом 2:3.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Вот Игоря [Акинфеева] мы можем обвинить? Просто у нас принято Игоря не трогать. [У него был один шикарный сейв] в первом тайме, когда Тормена головой бил. Ну, мне кажется, гол Батчи прям его. И на выходе? Ну, на выходе — хорошая подача Эдика [Сперцяна] и через вратарскую», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» (40) находится на первой строчке.

