Генич: Акинфеева мы можем обвинить? Мне кажется, гол Батчи прям его

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». ЦСКА на выезде проиграл со счётом 2:3.

«Вот Игоря [Акинфеева] мы можем обвинить? Просто у нас принято Игоря не трогать. [У него был один шикарный сейв] в первом тайме, когда Тормена головой бил. Ну, мне кажется, гол Батчи прям его. И на выходе? Ну, на выходе — хорошая подача Эдика [Сперцяна] и через вратарскую», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» (40) находится на первой строчке.