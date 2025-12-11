Гвардиола — о победе «Сити» над «Реалом»: такого уровня будет недостаточно в матче с «ПСЖ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1), отметив, что в игре с другим соперником «горожане» могли бы и проиграть.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
«В первом тайме «Реал» был лучше нас. Мы были слишком открыты, не контролировали игру. Поймите меня правильно, я не пытаюсь преуменьшить значимость победы на «Сантьяго Бернабеу». Напротив. Я рад за игроков и очень горд за них. Но я часто играл в финалах и полуфиналах Лиги чемпионов, а потому понимаю, что продемонстрированного уровня может быть недостаточно в матчах с такой командой, как, например, «ПСЖ», — приводит слова Гвардиолы Le Parisien.
Василий Березуцкий возглавил «Урал» Официально
