Гвардиола — о победе «Сити» над «Реалом»: такого уровня будет недостаточно в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1), отметив, что в игре с другим соперником «горожане» могли бы и проиграть.

«В первом тайме «Реал» был лучше нас. Мы были слишком открыты, не контролировали игру. Поймите меня правильно, я не пытаюсь преуменьшить значимость победы на «Сантьяго Бернабеу». Напротив. Я рад за игроков и очень горд за них. Но я часто играл в финалах и полуфиналах Лиги чемпионов, а потому понимаю, что продемонстрированного уровня может быть недостаточно в матчах с такой командой, как, например, «ПСЖ», — приводит слова Гвардиолы Le Parisien.