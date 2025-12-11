Скидки
Василий Березуцкий возглавил «Урал»

Василий Березуцкий возглавил «Урал»
Комментарии

Новым главным тренером екатеринбургского «Урала» стал Василий Березуцкий. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«По окончании футбольной карьеры специалист работал в тренерском штабе клубов «Витесс» (Нидерланды), «Краснодар», ЦСКА (Россия), «Шанхай Шеньхуа» (КНР). В 2024-2025 гг. был главным тренером команды «Сабах» (Азербайджан), с которой выиграл кубок страны.

Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона – вернуться в РПЛ!» — написано в сообщении клуба.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 41 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

