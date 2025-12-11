Габриэль Мартинелли находится в шаге от повторения рекорда Тьерри Анри

Бразильский вингер «Арсенала» Габриэль Мартинелли находится в шаге от повторения рекорда экс-нападающего «канониров» Тьерри Анри по голам в еврокубках, сообщает Opta в социальной сети X. Сейчас на счету Габриэля пять забитых подряд голов в Лиге чемпионов, Анри забивал шесть мячей кряду в еврокубковых встречах. Бразилец отличился в матче 6-го тура общего этапа ЛЧ с «Брюгге» (3:0).

Мартинелли 24 года, за «Арсенал» он выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии атаки провёл 17 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Примечательно, что из шести мячей Габриэля только один был забит в рамках АПЛ.