Гол ударом пяткой — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Наполи»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и итальянским «Наполи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), одержали хозяева со счётом 2:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 20-й минуте полузащитник «Бенфики» Ричард Риос забил первый гол. На 49-й минуте полузащитник Леандро Баррейро удвоил преимущество португальского клуба и установил окончательный счёт — 2:0.

В следующем туре «Бенфика» проведёт матч с итальянским «Ювентусом» на выезде (21 января), а команда из Неаполя встретится с датским «Копенгагеном» в гостях (20 января).

После 6-го тура португальский клуб занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Наполи» заработал семь очков и расположился на 23-й строчке.