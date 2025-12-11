Жюль Кунде стал первым игроком «Барселоны», сделавшим дубль головой в Лиге чемпионов
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде стал первым игроком своего клуба, забившим два гола головой в одном матче Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил аккаунт OptaJose в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21' 1:1 Кунде – 50' 2:1 Кунде – 53'
Исторический дубль француз оформил в рамках 6-го тура общего этапа турнира, в котором испанцы играли с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (2:1). На 50-й минуте ему удалось в падении перенаправить мяч в ворота после навеса Маркуса Рашфорда. На 53-й минуте он пробил головой под дальнюю штангу после подачи Ламина Ямаля.
На данный момент Кунде вышел в основе в каждом из шести туров сезона Лиги чемпионов. Помимо двух голов «Айнтрахту», он также отдал одну голевую передачу и стал автором одного автогола.
