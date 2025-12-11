Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жюль Кунде стал первым игроком «Барселоны», сделавшим дубль головой в Лиге чемпионов

Жюль Кунде стал первым игроком «Барселоны», сделавшим дубль головой в Лиге чемпионов
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде стал первым игроком своего клуба, забившим два гола головой в одном матче Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил аккаунт OptaJose в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

Исторический дубль француз оформил в рамках 6-го тура общего этапа турнира, в котором испанцы играли с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (2:1). На 50-й минуте ему удалось в падении перенаправить мяч в ворота после навеса Маркуса Рашфорда. На 53-й минуте он пробил головой под дальнюю штангу после подачи Ламина Ямаля.

На данный момент Кунде вышел в основе в каждом из шести туров сезона Лиги чемпионов. Помимо двух голов «Айнтрахту», он также отдал одну голевую передачу и стал автором одного автогола.

Материалы по теме
Кунде отреагировал на свой дубль в ворота «Айнтрахта» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android