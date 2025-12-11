Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Слишкович предложил ЦСКА два варианта решения проблемы с нападающими

Слишкович предложил ЦСКА два варианта решения проблемы с нападающими
Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о проблемах с нападающими в ЦСКА. Алеррандро и Тамерлан Мусаев на двоих забили три гола за первую часть сезона Мир РПЛ.

«Что касается проблем с результативностью нападающих ЦСКА, то тут два варианта. Первый — нужно проводить индивидуальные тренировки с игроками, чтобы повысить их эффективность. Второй вариант — выйти на рынок. Если ты оказался в клубе уровня ЦСКА, то должен соответствовать ему. Если ты не делаешь этого в течение длительного времени, то никто не будет тебя ждать. Думаю, что даже если Мбаппе не будет забивать в течение четырёх-пяти матчей, то к нему появятся вопросы со стороны руководства клуба», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

