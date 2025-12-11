Скидки
Главная Футбол Новости

«Глупейшее решение арбитра». Генич — об удалении игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»

«Глупейшее решение арбитра». Генич — об удалении игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника тольяттинского «Акрона» Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«На самом деле глупейшее решение арбитра, на мой взгляд, я не знаю, шляпа не шляпа. Но это херня, потому что дай жёлтую — здесь нет никакой… Это фол, он отмахнулся, попал по лицу Педро. Увы, там Педро ниже ростом. Но его удалили за лишение явной возможности забить… Мяч ещё у Педро не под контролем, мяч уходит в сторону от ворот», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

