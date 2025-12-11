Слишкович рассказал, что может измениться в ЦСКА с приходом Баринова

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ПФК ЦСКА.

«По поводу возможного прихода Баринова — игрок такого уровня даёт больше агрессии, больше лидерских качеств. Возможно, это моё предположение, трансфер такого игрока даст больше свободы Облякову. Мне очень нравится Иван, но есть ощущение, что он тратит немало сил вместе с Кисляком в центре поля. И когда Обляков получает мяч в финальной трети поля, ему не хватает свежести. Возможно, освобождённый от оборонительной работы Обляков будет давать более качественные передачи на тех же Мусаева и Алеррандро и у них появится больше возможностей для голов», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

