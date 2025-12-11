Два красивых гола — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Арсенал»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Брюгге» и «Арсенал». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия).

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Нони Мадуэке открыл счёт в этой игре на 25-й минуте, на 47-й минуте он оформил дубль. Габриэл Мартинелли забил третий мяч лондонцев на 56-й минуте.

После этой игры «Брюгге» с четырьмя очками находится на 31-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Арсенал» с 18 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «Брюгге» 20 января на выезде сыграет с «Кайратом», «Арсенал» в тот же день в гостях встретится с «Интером».