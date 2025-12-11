Футболист «Динамо» Денис Макаров обвинил Ролана Гусева в неуважении

Крайний нападающий московского «Динамо» Денис Макаров обвинил исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева в неуважении. В нынешнем сезоне 27-летний Макаров провёл 12 матчей на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

— С учётом того, что вы ни разу не вышли на поле в прошедших четырёх матчах под руководством Ролана Гусева, можно назвать вас главным пострадавшим от отставки Карпина?

— Я считаю, что да. Какое-то неуважение, никакого респекта от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого своё мнение, поэтому посмотрим, кто будет дальше тренером «Динамо».

— Раньше ощущали подобное неуважение со стороны Гусева, когда он работал ассистентом Лички и Карпина и исполнял обязанности главного тренера весной после увольнения Лички?

— Ощущал.

— В чём это проявлялось?

— Подробностей говорить не буду. Просто ощущал, — приводят слова Макарова «Известия».

Выиграй смартфон 17 на Новый год! ИГРАТЬ