Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Собослаи забил самый поздний победный гол «Ливерпуля» на выезде в ЛЧ

Собослаи забил самый поздний победный гол «Ливерпуля» на выезде в ЛЧ
Комментарии

Пенальти, реализованный полузащитником «Ливерпуля» Домиником Собослаи, стал самым поздним победным голом клуба на выезде в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл итальянский «Интер» (1:0). Единственный и победный гол клуба был забит на 88-й минуте матча (87:24): Собослаи реализовал пенальти, заработанный в результате фола Алессандро Бастони на Флориане Вирце в штрафной хозяев.

Автором самого позднего победного гола «Ливерпуля» с пенальти в Лиге чемпионов является Стивен Джеррард. В матче 2014 года с болгарским «Лудогорцем» он реализовал одиннадцатиметровый на 90+3-й минуте (92:29).

Набрав 12 очков в шести играх, английская команда находится на девятом месте турнирной таблицы. В следующем туре мерсисайдцам предстоит на выезде сыграть с французским «Марселем».

