Собослаи забил самый поздний победный гол «Ливерпуля» на выезде в ЛЧ

Пенальти, реализованный полузащитником «Ливерпуля» Домиником Собослаи, стал самым поздним победным голом клуба на выезде в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл итальянский «Интер» (1:0). Единственный и победный гол клуба был забит на 88-й минуте матча (87:24): Собослаи реализовал пенальти, заработанный в результате фола Алессандро Бастони на Флориане Вирце в штрафной хозяев.

Автором самого позднего победного гола «Ливерпуля» с пенальти в Лиге чемпионов является Стивен Джеррард. В матче 2014 года с болгарским «Лудогорцем» он реализовал одиннадцатиметровый на 90+3-й минуте (92:29).

Набрав 12 очков в шести играх, английская команда находится на девятом месте турнирной таблицы. В следующем туре мерсисайдцам предстоит на выезде сыграть с французским «Марселем».