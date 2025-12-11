Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Будет тяжело Семаку, если он атмосферу в команде не поменяет». Григорян — о «Зените»

Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Будет тяжело Сергею Богдановичу [Семаку], если он кардинально атмосферу в команде не поменяет. Я что подразумеваю? Отношение к матчам. Ну посмотрите, даже логично мы будем рассуждать, энергетика и одержимость, с которой выходят игроки «Краснодара», и вот такой вялик по градусу… То есть там, допустим, 100 градусов температура в голове и в сердце, а здесь 30-35, то есть разница чудовищная.

И уповать только на то, что у тебя есть игроки такого класса, как Луис Энрике, Вендел и компания, не приходится, потому что по-любому всё равно в критичной ситуации вытаскивает Глушенков. Среди такой россыпи мастеровитых игроков всё равно вытаскивает Глушенков», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

