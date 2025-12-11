Казанский: «Реалу» не повезло против «Сити». Затаив дыхание, ждём, что будет с Хаби Алонсо

Комментатор Окко Денис Казанский высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу британского коллектива.

«Все ждали игру как противостояние двух лучших нападающих, которые могут бороться за «Золотой мяч» в следующие несколько лет. Но Мбаппе получил повреждение с «Сельтой» и так и не вышел на поле. Но даже это не стало главной темой матча, потому что после поражения от «Сельты» везде замелькали заголовки, что Хаби Алонсо уберут в случае поражения от «Сити». Ему надо было что-то выдумывать с учётом большого количества травм в команде. Он придумал игру на контратаке.

Первый же такой момент закончился голом — Родриго убежал по флангу и забил под рукой Доннаруммы. «Сити» сейчас не так хорош в позиционной атаке, как был несколько лет назад, а «Реал» может убегать в контратаку и дальше. Но затем всё изменилось. Первый угловой — и О’Райли забивает мяч. Многим показалось, что была борьба за пределами правил в центре штрафной — Диаш фолил на Рюдигере, но VAR решил, что нет. Затем в похожей ситуации уже назначили пенальти в ворота «Реала». На последней минуте в штрафной «Сити» зацепили игрока «Реала» — и ничего. Этот момент можно было рассмотреть тщательнее.

Во втором тайме картина сохранилась до замен. У «Сити» были голевые шансы, а «Реал» ждал изменения в игре «Ман Сити». Пеп сделал тройную замену, поменяв всю атаку, таким образом дав шанс на успех сопернику. Были моменты у Беллингема, удар Эндрика в перекладину. Дыры в обороне «Сити» есть, но «Реалу» не повезло. «Манчестер Сити» после этих моментов спокойно довёл игру до своей победы. Теперь, затаив дыхание, ждём, что будет с Хаби Алонсо», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».