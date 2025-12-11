Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казанский: «Реалу» не повезло против «Сити». Затаив дыхание, ждём, что будет с Хаби Алонсо

Казанский: «Реалу» не повезло против «Сити». Затаив дыхание, ждём, что будет с Хаби Алонсо
Комментарии

Комментатор Окко Денис Казанский высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу британского коллектива.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Все ждали игру как противостояние двух лучших нападающих, которые могут бороться за «Золотой мяч» в следующие несколько лет. Но Мбаппе получил повреждение с «Сельтой» и так и не вышел на поле. Но даже это не стало главной темой матча, потому что после поражения от «Сельты» везде замелькали заголовки, что Хаби Алонсо уберут в случае поражения от «Сити». Ему надо было что-то выдумывать с учётом большого количества травм в команде. Он придумал игру на контратаке.

Первый же такой момент закончился голом — Родриго убежал по флангу и забил под рукой Доннаруммы. «Сити» сейчас не так хорош в позиционной атаке, как был несколько лет назад, а «Реал» может убегать в контратаку и дальше. Но затем всё изменилось. Первый угловой — и О’Райли забивает мяч. Многим показалось, что была борьба за пределами правил в центре штрафной — Диаш фолил на Рюдигере, но VAR решил, что нет. Затем в похожей ситуации уже назначили пенальти в ворота «Реала». На последней минуте в штрафной «Сити» зацепили игрока «Реала» — и ничего. Этот момент можно было рассмотреть тщательнее.

Во втором тайме картина сохранилась до замен. У «Сити» были голевые шансы, а «Реал» ждал изменения в игре «Ман Сити». Пеп сделал тройную замену, поменяв всю атаку, таким образом дав шанс на успех сопернику. Были моменты у Беллингема, удар Эндрика в перекладину. Дыры в обороне «Сити» есть, но «Реалу» не повезло. «Манчестер Сити» после этих моментов спокойно довёл игру до своей победы. Теперь, затаив дыхание, ждём, что будет с Хаби Алонсо», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Видео
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android