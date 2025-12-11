Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Генич: если бы Артём Дзюба сейчас играл в «Зените», он забил бы мячей 8-10

Генич: если бы Артём Дзюба сейчас играл в «Зените», он забил бы мячей 8-10
Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба мог бы хорошо влиться в игру санкт-петербургского «Зенита».

«Вот если бы Артём Дзюба сейчас играл в «Зените», я думаю, что он бы сейчас забил больше за круг… В таком темпе, как они играют… В ЦСКА? Нет, под ЦСКА там надо прессинговать бегать, он бы там потерялся. А здесь, как играет «Зенит»…

Ну вот Семак говорит: большой объём работы проделал Соболев. Мне кажется, в «Зените» не надо проделывать большой объём работы. Там надо просто втыкать, там есть кому проделывать объём работы. Вот Дзюба в плане подыгрыша, если бы там встал вот с этими игроками, отыгрался, пошёл в штрафную, ему выкатили — он на исполнение бы это сделал. Я говорю, он мячей 8-10 за вот эту часть чемпионата точно бы забил. А так смотришь на «Зенит», вот эти подачи, постоянные туда набросы, навесы», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

