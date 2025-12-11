Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Бубнов — о высказывании Мамаева про «Краснодар»: Павел пьяный, что ли, был?

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил высказывание бывшего российского футболиста Павла Мамаева, который заявил, что нынешний «Краснодар» слабее того, за который выступал он. Мамаев был игроком «быков» с 2014 по 2019 год. По итогам прошлого сезона «Краснодар» стал чемпионом России, а после первой части этой кампании занимает в таблице первое место.

Мамаев сказал вообще, что этот «Краснодар» слабее того, в котором он играл.
— Мамаев пьяный, что ли, был? Откуда он это [взял]?

— Ну трезвый, наверное.
— А «Кайрат» сильнее «Краснодара»?

— Нет.
— Я могу тебе сейчас половину [команд] Лиги чемпионов привести в пример [которые слабее «Краснодара»], — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

