«Это вообще предатель». Константин Генич — о защитнике «Сочи»

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре защитника «Сочи» Неманьи Стоича в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:4).

«Это вообще предатель, просто предатель. Я не про Солдатенкова, хотя он прямо в чёрную полосу попал. Всё, что в него летит, залетает в ворота, или в руку, или пенальти. Предатель — это Стоич. Я вообще не знаю. Его взяли из «Маккаби» Тель-Авив, но он в каждом матче допускает результативные ошибки.

Вот то, что я говорил про Фернандеса, гол, который забивал Батраков, — это вообще кинокомедия. Стоич стоит рядом с Батраковым, идёт передача, он пошёл зачем-то в Комличенко, бросил Батракова… Блин, ну нельзя на уровне Премьер-Лиги допускать такие ошибки», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».