Некрасов: «Спартак» — самый популярный клуб Восточной Европы, нужно соответствовать

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что красно-белые должны соответствовать званию самого популярного футбольного клуба Восточной Европы. После 18 туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

«Как я уже говорил, «Спартак» — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, всё время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», — приводит слова Некрасова ТАСС.