Константин Генич: «Сочи» — это рехаб

Российский комментатор Константин Генич высказался о «Сочи».

«Та ситуация, когда просто футболистов надо реанимировать? «Сочи» — это рехаб. Практически да, получается. Ну, вот футболистов там реанимируют», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за 18 матчей. В сентябре 2025 года «Сочи» возглавил российский тренер Игорь Осинькин, ранее командой руководил испанец Роберт Морено. В ближайшем туре после зимней паузы «Сочи» на своём поле сыграет с московским «Спартаком» 1 марта.