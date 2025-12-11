Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич: «Сочи» — это рехаб

Константин Генич: «Сочи» — это рехаб
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о «Сочи».

«Та ситуация, когда просто футболистов надо реанимировать? «Сочи» — это рехаб. Практически да, получается. Ну, вот футболистов там реанимируют», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за 18 матчей. В сентябре 2025 года «Сочи» возглавил российский тренер Игорь Осинькин, ранее командой руководил испанец Роберт Морено. В ближайшем туре после зимней паузы «Сочи» на своём поле сыграет с московским «Спартаком» 1 марта.

Материалы по теме
«Это вообще предатель». Константин Генич — о защитнике «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android