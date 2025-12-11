Эрлинг Холанд: самые лёгкие голы — лучшие

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, какие голы он считает лучшими. Норвежец считает, что ими являются простые голы, ведь они означают, что всё было сделано идеально.

«Я люблю забивать. Самый большой комплимент, который я получаю, это когда люди говорят: «Ах, ещё один гол с близкого расстояния, ещё один лёгкий гол!» Самые лёгкие голы — лучшие, ведь что является самым сложным? Забивать голы. А когда ты можешь сделать это легко, это ещё лучше — если ты можешь всё время находиться в идеальном месте и забивать лёгкие голы, это хорошо…» – приводит слова Холанда аккаунт @City_Xtra в социальной сети X.

В этом сезоне нападающий «горожан» забил 15 голов в 15 турах английской Премьер-лиги и шесть голов в шести турах Лиги чемпионов.