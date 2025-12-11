«В 17 лет был суперзвездой, а сейчас сбавил». Юрий Сёмин — о Сергее Пиняеве

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о крайнем нападающем железнодорожников Сергее Пиняеве. В нынешнем сезоне 21-летний вингер провёл девять матчей на клубном уровне и забил один гол. Суммарно Сергей отыграл 240 минут.

— Что с Пиняевым?

— Сам не пойму. В 17 лет был суперзвездой, а сейчас сбавил. Три года прошло, и никакого развития. А вообще, тренеры тренерами, но игроки-то должны тоже своей головой думать. Вот прошла тренировка, сядь, проанализируй. Стал ты лучше или нет. Для себя отметил, что молодые ребята нынче мало смотрят международный футбол. А там всегда можно что-то для себя отметить. Увидел финт того же Мбаппе, ну иди, попробуй его повторить.

Сделай хотя бы какое-то движение в этом направлении. Я этого не вижу. Так что если игрок не прогрессирует, в первую очередь не с тренера спрашивать надо, а с себя. Если ты постоянно травмы получаешь, ну поищи физиолога, попробуй какие-то упражнения делать, посоветуйся, как компенсировать свои слабые места, — приводит слова Сёмина «Российская газета».