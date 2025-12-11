Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Блестяще». Григорян — о работе Галактионова в «Локомотиве» в первой части сезона РПЛ

«Блестяще». Григорян — о работе Галактионова в «Локомотиве» в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Российский специалист Александр Григорян оценил работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

— Александр Витальевич, дайте вот своё саммари работе Галактионова в первой части РПЛ.
— Блестяще. Я не ожидал от него. Он мне показался в начале вот этой карьеры, он ещё молодой тренер, он мне показался, ну, средним тренером.

А сейчас, смотрите, вот то, что он придумал, допустим, эту четвёрку в центре асимметричную, это же ведь не так просто реализовать. Это очень непросто реализовать. Это не ромб, это его ноу-хау, которое он реализовал, с асимметрией правой восьмёрки в виде Баринова — очень интересное решение. Вот также он, буквально там два матча я точно запомнил, когда он переходил на классические 4-3-3. Баринов, Карпукас и Пруцев, по-моему, Батраков пропускал. Тогда возникали Бакаев, Руденко. А это совершенно другая стратегия игры. Ну и, естественно, уже отработано им 4-2-3-1 с Ненаховым и в некоторых матчах с Сильяновым. Особенно, конечно, здорово Ненахов ложного фулбека исполнял. Это не просто мода какая-то, не просто копирование, когда он сдваивал позицию с опорником, но он из этой позиции подключался, и его подключение было сложно контролировать.

То есть подытоживаю, такое количество, скажем, новых тактических стратегий, которые он внедрил эффективно в игру «Локомотива», параллельно если совместить с ростом игроков, — очень большая неожиданность. И эта работа не имеет аналога, то есть невозможно за последние годы найти ни одного тренера, которого можно в этом плане сравнить, — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Материалы по теме
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android