Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Слишкович рассказал, чего не хватает Батракову

Экс-тренер «Спартака» Слишкович рассказал, чего не хватает Батракову
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. Он высоко оценил молодого россиянина. При этом Слишкович обозначил единственный компонент, которого не хватает Батракову, — это физическая сила.

«Думаю, сейчас хороший момент для российских клубов развивать своих футболистов, особенно если у тебя качественно работает академия. У Батракова отличный приём мяча. Помимо этого, он всегда знает, где располагаются его партнёры, где располагается соперник. Есть отличный удар с 20-25 метров. У Алексея отличное понимание того, что происходит в финальной трети поля. Он чувствует, когда нужно ворваться из средней линии в атакующую.

Возможно, Алексею немного не хватает физической силы с точки зрения борьбы в единоборствах. В результате Батраков старается своим движением отыскать ту зону, где он будет один. Очень тяжело научить такому футболиста. Ты или чувствуешь, или нет», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

Материалы по теме
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Эксклюзив
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android