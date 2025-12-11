Экс-тренер «Спартака» Слишкович рассказал, чего не хватает Батракову

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. Он высоко оценил молодого россиянина. При этом Слишкович обозначил единственный компонент, которого не хватает Батракову, — это физическая сила.

«Думаю, сейчас хороший момент для российских клубов развивать своих футболистов, особенно если у тебя качественно работает академия. У Батракова отличный приём мяча. Помимо этого, он всегда знает, где располагаются его партнёры, где располагается соперник. Есть отличный удар с 20-25 метров. У Алексея отличное понимание того, что происходит в финальной трети поля. Он чувствует, когда нужно ворваться из средней линии в атакующую.

Возможно, Алексею немного не хватает физической силы с точки зрения борьбы в единоборствах. В результате Батраков старается своим движением отыскать ту зону, где он будет один. Очень тяжело научить такому футболиста. Ты или чувствуешь, или нет», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: